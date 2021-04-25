Kısıtlamayı delen gençler siren sesini duyunca arkalarına bile bakmadan kaçtı

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan gençler, polis araçlarından yükselen siren sesleri üzerine kaçışmaya başladı.

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan gençler, polis araçlarından yükselen siren sesleri üzerine kaçışmaya başladı. Gençlerin kaçışması kameralara yansıdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde devriye atan polis ekibi, bir grup genci görünce araçtan siren çaldı. Polis aracının geldiğini fark eden gençler, ceza yazılacağı korkusuyla arkalarına bile bakmadan kaçışmaya başladı. Her biri farklı yöne kaçışan gençlerin peşine düşen ekipler, ara sokaklarda gençleri aramaya devam etti. Yaşanan kovalamaca ise saniye saniye kameralara yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı