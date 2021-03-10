Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: "Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var"
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Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: "Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var"

10.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:28
Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler:

Bursa'da kısıtlamada durdurulan alkollü sürücü, polise söylediği bahanelerle "pes" dedirtti.

Bursa'da kısıtlamada durdurulan alkollü sürücü, polise söylediği bahanelerle "pes" dedirtti. Yüzde 85 engelli raporu olduğunu iddia eden adam, 135 promil alkollü çıkarken, Erzurum'dan Bursa'ya bu halde geldiğini, kanser hastası çocuğu olduğunu iddia etti.

Olay, Kestel ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan ekipler, 38 JP 408 plakalı araca "dur" ihtarında bulundu. Araç içerisindeki sürücü Zeki D.'nin (56) alkollü olduğunu gören ekipler araçtan inmesini istedi. Bir süre alkolmetreye üflemeyi reddeden Zeki D., daha sonra cihaza üfledi. 135 promil alkollü çıkan Zeki D., alkollü olmadığını iddia ederek ekiplere zor anlar yaşattı, bahaneleri ile "pes" dedirtti.

Ehliyetine el konulmak isteyen Zeki D., alkollü olduğunu kabul etmezken, karakola gitmemek için uzun süre direndi. Zeki D., "Ben yüzde 85 engelli raporu bulunan bir insanım. Bu yüzden benim hareketlerim sarhoş gibi görülebilir. Alkol falan yok. Ben 1400 kilometredir Erzurum'dan Bursa'ya geliyorum, ama gittim size yakalandım. Kanserli hastalarım var benim" dedi.

Bahaneleriyle polis ekiplerini şaşırtan Zeki D. karakola götürüldü. Ehliyetine el konulan sürücünün aracı bağlandı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 TL para cezası kesildi. - BURSA

Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: 'Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var'
Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: 'Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var'
Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: 'Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var'
Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: 'Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var'
Kısıtlamayı delen alkollü sürücüden görülmemiş bahaneler: 'Engelliyim, Bin 400 kilometredir direksiyondayım, kanserli hastalarım var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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