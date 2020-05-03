Kısıtlamayı deldi,"Kaportacı gel arabayı al dedi"
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Kısıtlamayı deldi,"Kaportacı gel arabayı al dedi"

Kısıtlamayı deldi,
03.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:21

Kağıthane'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte denetim yaptı.

Kağıthane'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan otomobildeki genç sürücü polise, "Kaportacı gel arabayı al dedi diye çıktım" dedi. Aracı muayenesiz de çıkan genç, "Emniyet kemerinden ceza yaz" teklifinde bulundu. Ancak gence ve iki arkadaşına kısıtlamayı dedikleri için toplam 9 bin 540 lira idari para cezası kesildi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Yunus motorize polis ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçları tek tek durduran polis, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Kapalı kasa kamyonetler ile ürün taşıyan araçların bagajlarını da kontrol eden ekipler, sistemden kontrol yaparak izin belgelerinin sahte olup olmadığının da tespitini yaptı.

"KAPORTACI GEL ARABAYI AL DEDİ"

Denetimlerde polis ekipleri, otomobil ile seyreden bir sürücüyü durdurdu. Sürücüyü ve iki arkadaşını araçtan indiren polisin neden dışarıda olduklarını sorması üzerine sürücü Doğukan C, "Kaportacı gel arabayı al dedi" yanıtını verdi. Polisin "Bu işleri hafta içi halletmeniz gerekir" dediği gence ve arkadaşlarına "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 180'er lira idari para cezası kesildi.

Trafik ekipleri de sistemden otomobilin sorgulamasını gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada aracın muayenesinin olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine trafik polisi, genç sürücüye cezai işlem uygulamak istedi. Polisi ikna etmeye çalışan sürücü Doğukan C, "Çocuklarla arabayı almak için çıktık. Arabanın lastikleri de patlak, 'bugün gel al dedi', o yüzden bugün aldık" dedi ancak cezadan kurtulamadı. Genç sürücü, "Ehliyet kemerinden ceza yaz" diyerek az ceza yazılmasını istedi. Polis gencin bu isteğini de reddetti.

Cezai işlemleri biten genç ve arkadaşları otomobile binerek ayrıldı. Ekiplerin denetimlerinin süreceği öğrenildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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