Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler
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Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler

14.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:33
Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını döneminde evcil hayvan sahiplenme oranları arttı.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını döneminde evcil hayvan sahiplenme oranları arttı. En çok ise vatandaşların dışarı çıkabilmek için köpek sahiplenmeleri dikkat çekti.

Tüm dünyada hızla yayılan korona virüs birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Ülkemizde de görülen korona virüsün ardından yayılımı azaltmak için birçok önlem alındı. Evlerinden bir süre çıkamayan vatandaşlar ise can sıkıntılarını gidermek için birçok yola başvurdu. Yöntemlerden bir tanesi ise vatandaşların hayvan sahiplenmeye yönelmesi oldu. Kedi, köpek gibi evcil hayvan sahiplenen birçok vatandaş, evlerinde hayvanlarıyla vakit geçirerek stres attı. Sahiplenmelerde en çok dikkat çeken ise sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların dışarı çıkmak için petshoplardan köpek satın alması oldu. Evde stres atmak isteyen vatandaşlar ise bu dönemde en çok kedi sahiplendi.

Konu hakkında açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pandemi sürecinde hayvan sahiplenmelerinin iki farklı şekilde olduğunu söyledi. Çubukçu, pandeminin ilk dönemlerinde özellikle kedilerin covid virüsünden dolayı ölüme terk edildiklerini ancak şimdi sahiplenme oranlarında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "İlk önce hayvanlarda, özellikle kedilerde bildiğiniz gibi bir covid virüsü var. Fakat bu covid virüsü bizim bildiğimiz tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi değil elbette. Bu covid virüsü insanlar tarafından öğrenildiğinde 'kedilerden biz covid kapacağız, öleceğiz' diye bir önyargı oluştu. ve haliyle o dönemlerde barınaklar doldu taştı. İnsanlar hayvanlarını gönderdi. Sivas'ta hayvan barınağında ne yazık ki biz de şahit olduğumuz bir olay yaşadık. İnsanlar 5 günlükken, 10 günlükken apartmanlarının önünde doğum yapan kedinin yavrularını görüyorlar. Bunun annesi yok, annesi öldü diyor. Hayır oradaki dert o dönemde o kadar çok oldu ki biz bunlardan covid kaparız endişesi yaşadı. O endişeyle götürdüler barınaklara hayvanları bıraktılar. Sonra bilim adamlarının açıklamaları oldu. Bu kedilerdeki covid dünyayı kasıp kavuran pandemi değil şeklinde bir aydınlanma oldu. Bu sürecin çok uzamasıyla birlikte insanlar yalnız kaldılar, canları sıkıldı. Dışarı çıkamıyorlar yapacak bir şey yok. Özellikle kedi sahiplenmesinde ciddi bir artış gözleniyor Türkiye genelinde. Ben bunu çeşitli illerdeki temsilcilerle, veteriner hekimlerimizle ve sahacı arkadaşlarımızla da görüştüm. Evet şu an ciddi anlamda kedi sahiplenme oranlarında artış var" dedi.

"Dışarıya çıkabilmek için köpek alıyorlar"

Özge Nihan Çubukçu, vatandaşların kısıtlamada dışarı çıkabilmek için köpek sahiplendiklerini ifade ederek, "Bir artış daha var. O da petshoplardan duyduğumuz bir artış. Bu yasaklarda sadece köpekler dışarı çıkabiliyorlardı, onların tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için. İnsanlar köpeklerini alıyorlar ve belli alanlarda gezebiliyorlar. Bir petshop sahibi dedi ki, 'İnsanlar dışarıya çıkabilmek için köpek alıyorlar' bizden. Bunun ne kadar sağlıklı olduğu, bu hayvanların sonunun ne olacağı yani pandemi bittikten sonra 'ben seninle oyalandım gayet güzel zaman geçirdik ama artık pandemi bitti. Ben de normal hayatıma dönüyorum hadi sende ne yapıyorsan yap' deyip sokağa ya da bir bakım evine terk edilmeyeceklerini ummakla beraber umudumuzda az" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler
Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler
Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler
Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler
Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler
Kısıtlamayı aşmak için hayvan sahiplendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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