Kısıtlamaya ve 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı; para cezası yedi
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Kısıtlamaya ve 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı; para cezası yedi

KONYA'da, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkağa çıkıp, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Mehmet K. (23), otomobiliyle ağaca çarptı.

Kısıtlamaya ve 'dur' ihtarına uymayıp kaza yaptı; para cezası yedi
31.05.2020 08:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:36

KONYA'da, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkağa çıkıp, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Mehmet K. (23), otomobiliyle ağaca çarptı. 0.95 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet K.'ye 'sokağa çıkma yasağına uymama', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplam 5 bin 894 liralık ceza uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, Mehmet K. yönetimindeki 42 ACA 128 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Mehmet K. de 'dur' ikazına uymayıp, hızını artırarak, kaçmaya başladı. Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında Mehmet K.'nin kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak, durdu. Sürücü ile yanında bulunan Yaşar K., kazayı yara almadan atlattı. Yapılan testte Mehmet K.'nin 0.95 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet K.'ye 'sokağa çıkma yasağına uymama', 'alkollü araç kullanma', 'ters şeritten ilerleme' ve 'dur ikazına uymama' suçlarından toplam 5 bin 894 liralık para cezası kesildi. ??  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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