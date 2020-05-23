Kısıtlamaya uymayıp, gezmeye çıkan bisikletiyle para cezası
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Kısıtlamaya uymayıp, gezmeye çıkan bisikletiyle para cezası

ISPARTA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bisikletiyle gezmeye çıkan vatandaşa 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Kısıtlamaya uymayıp, gezmeye çıkan bisikletiyle para cezası
23.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:13

ISPARTA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, bisikletiyle gezmeye çıkan vatandaşa 3 bin 150 lira ceza kesildi. Yasağın başladığından habersiz olduğunu söyleyen vatandaş evine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, Isparta'da gece yarısından itibaren cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında kontrollerine devam ederken, Mimar Sinan, Cumhuriyet ve 6 Mart caddelerinde asayiş uygulaması başlattı. Trafik polisleri, araçları tek tek durdurup, sürücüler ile beraberindekilerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

'BİSİKLET BİNMEYE ÇIKMIŞTIM'

Mimar Sinan Caddesi'nde ise bisikletiyle gezmeye çıkan vatandaş polis ekipleri tarafından durduruldu. Cerrahi maske takan vatandaş, yasağın, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağını zannettiğini söyledi. Adı açıklanmayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza kesilip, evine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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