Kısıtlamaya uymayınca yakayı ele verdiler
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Kısıtlamaya uymayınca yakayı ele verdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz olarak gezen şahısların bulunduğu otomobili durduran jandarma ekipleri otomobilde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde yakaladı.

Kısıtlamaya uymayınca yakayı ele verdiler
25.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz olarak gezen şahısların bulunduğu otomobili durduran jandarma ekipleri otomobilde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde yakaladı.

Kısıtlamaya uymadıkları için 6 bin 300 lira ceza kesilen 2 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cerrah Mahallesi Kalburt Mevkinde bayramın birinci günü jandarma ekipleri kısıtlama kapsamında yapılan yol kontrolleri sırasında durdurdukları aracın içerisindeki 2 kişinin izinleri olmaması üzerine Y.İ. ve İ.M. isimli kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri sebebiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunun 282. maddesi gereği ayrı ayrı 3 bin 150 TL toplamda 6 bin 300 TL idari para cezası kesti.

Şahısların durumlarından şüphelenen ekipler otomobilde ve şahısların üzerilerinde yaptıkları aramalarda ise, 5 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 gram skank uyuşturucu madde, 1 gram esrar tohumu, 2 adet ekmek bıçağı, 1 adet çakı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği fişeği, 26 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet payp, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların adliyeye sevkedilecekleri belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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