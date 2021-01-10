Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza

10.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 13:15
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza

ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağına uymayarak ehliyetsiz sürücü ile hasta ziyaretine giden otomobilde bulunanlara 18 bin 310 lira ceza kesildi.

ADIYAMAN'da, sokağa çıkma yasağına uymayarak ehliyetsiz sürücü ile hasta ziyaretine giden otomobilde bulunanlara 18 bin 310 lira ceza kesildi.

Olay, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri tarafından Gölbaşı Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Rıdvan Alili yönetimindeki 44 NZ 597 plakalı otomobil durduruldu. Kısıtlamadan haberleri olmadığını savunan ve hasta ziyaretine gittiğini söyleyen otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu da belirlendi. Bunun üzerine ekipler, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 396 lira ve aracın muayenesi bulunmadığından 314 lira trafik cezası kesti. Ekipler ayrıca araçta bulunan 4 yetişkine de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer liradan toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı. 18 yaşından küçük 5 çocuğa ceza kesmeyen ekipler, işlemlerin ardından Suriye uyruklu kişileri evlerine gönderdi.

Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Türk Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 13:15:20. #1.14#
title