Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
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Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

13.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:18

Gaziantep'te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 664 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 664 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaptığı denetimlerde son 24 saatte sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 664 kişiye ceza yazdı. Ayrıca kontrollerde sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 173 kişi ile karantinaya aykırı davranan 3 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ekipler 254 iş yerini de kontrol ederken, denetimlerde kurallara aykırı bir durum ya da olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Cuma günü saat 21.00'da başlayan 56 saatlik kısıtlama Pazartesi sabah 05.00'de sona erecek. - GAZİANTEP

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kısıtlamaya uymayanlara ceza
Kısıtlamaya uymayanlara ceza
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