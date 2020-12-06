İzmir'de kısıtlamaya uymayanlara 7 milyon 385 bin lira ceza
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İzmir'de kısıtlamaya uymayanlara 7 milyon 385 bin lira ceza

06.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:16
İzmir'de kısıtlamaya uymayanlara 7 milyon 385 bin lira ceza

İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı.

İZMİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza yağdı. 1 Aralık'tan bu yana kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 441 kişiye idari işlem uygularken, 7 milyon 385 bin 320 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma saat 21.00'de başlayan kısıtlamada denetimlerini sürdürüyor. 1 Aralık Salı günü saat 21.00 ile 6 Aralık saat 05.00'e kadar olan sürede ekipler kısıtlamayı ihlal eden 2 bin 441 kişiye idari işlem uygularken, 7 milyon 385 bin 320 lira para ceza kesildi. Ekipler, dün sabah saat 05.00'ten bu sabah 05.00'a kadar ise bin 44 idari işlem yaparken, 3 milyon 184 bin 938 lira da para cezası kesildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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