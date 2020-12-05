Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Şanlıurfa'da kısıtlamayı ihlal eden 57 kişiye ceza kesildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Şanlıurfa'da kuralları ihlal edenlere para cezası kesildi. Denetimlerde mazeretsiz dışarı çıktığı belirlenen 57 kişiye para cezası yazıldı. Kısıtlamadan muaf olan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, polisin şehir merkezinde denetimleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE