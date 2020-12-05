Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
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Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

05.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:59

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı Şanlıurfa'da kısıtlamayı ihlal eden 57 kişiye ceza kesildi Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere para cezası kesildi.

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Şanlıurfa'da kısıtlamayı ihlal eden 57 kişiye ceza kesildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Şanlıurfa'da kuralları ihlal edenlere para cezası kesildi. Denetimlerde mazeretsiz dışarı çıktığı belirlenen 57 kişiye para cezası yazıldı. Kısıtlamadan muaf olan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, polisin şehir merkezinde denetimleri sürüyor.

Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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