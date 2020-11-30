Kısıtlamaya uymayanlara 88 bin 200 lira ceza yazıldı
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Kısıtlamaya uymayanlara 88 bin 200 lira ceza yazıldı

30.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:03

Kısıtlamaya uymayanlara 88 bin 200 lira ceza yazıldı Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara aykırı davranan 28 kişiye toplamda 88 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamaya uymayanlara 88 bin 200 lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce'de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara aykırı davranan 28 kişiye toplamda 88 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce'de, korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 232 polis kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Yapılan denetimler kapsamında yasağın başladığı saatlerde sokakta olan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Gerekli belgeleri olan vatandaşlara evlerine ya da iş yerlerine gitmelerine izin verilirken, kurallara uymadıkları belirlenen kişilere idari para cezası uygulandı. Hafta sonu yapılan denetimlerde 28 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde dışarıda olması nedeniyle toplam 88 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. Kısıtlama kapsamında 3 işyerine ise saat 20.00'den sonra faaliyetine devam ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

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Kısıtlamaya uymayanlara 88 bin 200 lira ceza yazıldı
Kısıtlamaya uymayanlara 88 bin 200 lira ceza yazıldı
Kısıtlamaya uymayanlara 88 bin 200 lira ceza yazıldı
Kısıtlamaya uymayanlara 88 bin 200 lira ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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