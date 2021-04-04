Kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı
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Kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı

Adıyaman'da, dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan şahıslar polis ekiplerince tek tek yakalandı.

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Adıyaman'da, dışarı çıkma kısıtlamasına uymayan şahıslar polis ekiplerince tek tek yakalandı.

Korona virüs nedeniyle yüksek riskli iller arasında yer alan ve hafta sonu kısıtlamasına uymayarak dışarıya çıkan şahıslara yönelik polis ekiplerince denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayarak dışarıda gezen şahıslar tek tek yakalandı. Polis ekipleri yakaladıkları şahıslar hakkında idari para cezası uyguladı. - ADIYAMAN

Kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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