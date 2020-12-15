- Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi
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- Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

15.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:45

- Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi Aksaray'da mahalle ve çarşı bekçileri tarafından sokakta elinden küçük çapta yaralı olarak yakalanan alkollü şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası kesilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

- Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

AKSARAY - Aksaray'da mahalle ve çarşı bekçileri tarafından sokakta elinden küçük çapta yaralı olarak yakalanan alkollü şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası kesilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 806 Sokakta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir vatandaşın olduğu ihbarını alan mahalle ve çarşı bekçileri şahsın bulunduğu sokağa giderek şahsın eşkali üzerinde çalışma başlattı. Kısa sürede şahısla karşılaşan bekçilerin yaptığı kimlik tespitinde adının Mahmut S. olduğu öğrenilen şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Elinde ufak çaplı bir yara olduğunu söyleyen şahıs için bekçiler tarafından olay yerine 112 Acil Yardım Ekipleri çağırıldı. Mahut S.'nin yapılan alkol muayenesinde 1.21 promil alkollü olduğu öğrenilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Elinden yaralı Mahmut S. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

- Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi
- Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi
- Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi
- Kısıtlamaya uymayan yaralı ve alkollü şahsa 3 bin 150 lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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