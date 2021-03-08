Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti
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Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

08.03.2021 23:30 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:37
Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

DÜZCE'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler, darbedildi.

DÜZCE'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyaran bekçiler, darbedildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırganların elinden kurtarılan bekçiler, aldıkları darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye ekipler gelirken, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.  

Olay saat 22.00 sıralarında Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Bekçiler sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan grubu uyarınca saldırıya uğradı. Darbedilen bekçileri gören çevredeki vatandaşlar, bekçilere saldıran kişilere müdahale etti. Bekçilerin yardım çağrısıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle her iki taraf sakinleştirildi. Aldıkları darbelerle yaralanan 2 bekçi hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti
Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti
Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

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