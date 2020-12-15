Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Bedelini ödeyeceğim"
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Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Bedelini ödeyeceğim"

15.12.2020 23:44 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:52
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü:

Aksaray'da hem sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, hem de alkollü araç kullanırken yakalanan ve polis memurunca sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatılan alkollü sürücü, "Bedelini ödeyeceğim" dedi.

Aksaray'da hem sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, hem de alkollü araç kullanırken yakalanan ve polis memurunca sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatılan alkollü sürücü, "Bedelini ödeyeceğim" dedi. Sürücüye 6 bin 666 TL ceza kesilerek ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Aksaray'da saat 21.00 itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri sıkı denetimlerini sürdürürken, denetimde 68 ABF 176 plakalı Hyundai marka otomobili durdurdu. Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Tarık Y.'nin (36) muaf belgesi olmadığını tespit eden polis ekipleri, sürücünün konuşmalarından alkollü olduğunu fark etti. Polis ekipleri sürücüyü alkol kontrolünden geçirmek isterken, otomobilden inen sürücü ayakta durmakta bile güçlük çekti. Ekiplerinin çabalarına rağmen alkol metreye üflemeyen alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Polisin ısrarlarına rağmen alkometreye üflemeyen ve hastaneye gitmeyi de kabul etmeyen sürücü hakkında alkol kontrolünden 'ret' işlemi yapıldı.

"Biliyorum, farkındayım, beledini ödeyeceğim"

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için olay yerine trafik ekiplerince asayiş ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekipleri alkollü sürücüyü trafik ekiplerinden alarak polis aracına götürdü. Burada polis memuru tarafından kendisine sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hatırlatılan alkollü sürücü, "Biliyorum, farkındayım, beledini ödeyeceğim" diyerek cevap vererek kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Lütfen sende çekme" diye konuştu.

6 bin 666 lira ceza kesilerek ehliyetine 2 yıl el konuldu

Konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çeken alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan ve alkol metre kontrolünü reddetmekten 3 bin 516 TL, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulu. Sürücünün yapılan sorgulamasında geçmişte de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün aracı polis ekiplerince trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Bedelini ödeyeceğim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Bedelini ödeyeceğim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Bedelini ödeyeceğim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Bedelini ödeyeceğim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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