Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı
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Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tunceli'de kısıtlama saatlerinde araçlarıyla çıkan 6 sürücü tespit edildi, 7 bin 969 TL para cezası kesildi.

Tunceli'de kısıtlama saatlerinde araçlarıyla çıkan 6 sürücü tespit edildi, 7 bin 969 TL para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada: "Son bir gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce mobeselerden tespit edilen araçlar ile yapılan denetim ve kontrollerde tespit edilen 6 şahıs hakkında; idari para cezası uygulanmıştır.Kısıtlama saatleri içerisinde gerek mobese denetimlerimiz gerekse yol kontrol uygulamalarımız aralıksız olarak devam edecektir.Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım"denildi. - TUNCELİ

Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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