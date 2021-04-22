Kısıtlamaya uymayan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı

Tunceli'de kısıtlama saatlerinde araçlarıyla çıkan 6 sürücü tespit edildi, 7 bin 969 TL para cezası kesildi.

Tunceli'de kısıtlama saatlerinde araçlarıyla çıkan 6 sürücü tespit edildi, 7 bin 969 TL para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada: "Son bir gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce mobeselerden tespit edilen araçlar ile yapılan denetim ve kontrollerde tespit edilen 6 şahıs hakkında; idari para cezası uygulanmıştır.Kısıtlama saatleri içerisinde gerek mobese denetimlerimiz gerekse yol kontrol uygulamalarımız aralıksız olarak devam edecektir.Lütfen cezalardan sakınmak için değil kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için tedbirlere uyalım"denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı