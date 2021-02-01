Kısıtlamaya uymayan 31 bin 69 kişi hakkında işlem yapıldı
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Kısıtlamaya uymayan 31 bin 69 kişi hakkında işlem yapıldı

01.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:53
Kısıtlamaya uymayan 31 bin 69 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 25 Ocak-1 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 bin 69 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 25 Ocak-1 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 bin 69 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 29 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 31 bin 69 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize, bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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