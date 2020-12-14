- Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı
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- Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı

14.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:13

- Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı Emniyet kent merkezinde 56 saat aralıksız denetim yaptı Düzce'de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 109 kişiye 343 bin 350 TL, 43 araca ise 57 bin 512 TL olmak üzere toplam 400 bin 862 lira ceza yazıldı.

- Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı

Emniyet kent merkezinde 56 saat aralıksız denetim yaptı

DÜZCE - Düzce'de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 109 kişiye 343 bin 350 TL, 43 araca ise 57 bin 512 TL olmak üzere toplam 400 bin 862 lira ceza yazıldı.

Düzce'de 11 Aralık saat 21.00'da başlayan ve 14 Aralık saat 05.00'e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymadığı tespit edilen vatandaşlara ceza yağdı. Düzce'de hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehrin dört bir yanında uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda yasağa uymayan vatandaşlar tespit edilirken, Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda yasağa uymayanlara polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Bu kapsamda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 109 kişiye toplamda 343 bin 350 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafik tescil ve denetleme şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde 417 aracı denetlerken, 43 araca çeşitli sebeplerden 57 bin 512 lira idari para cezası kesildi.

- Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı
- Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı
- Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı
- Kısıtlamaya uymayan 109 kişiye ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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