Son dakika... Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler
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Son dakika... Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve açık olduğu ihbarı alınan kahvehaneye baskın yaptı.

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve açık olduğu ihbarı alınan kahvehaneye baskın yaptı. Polis ekiplerinin ceza işlem yapması esnasında kendilerine sıra gelmesini bekleyen grubun okey oynamaya devam ettiği o anlar kameraya yansıdı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan ve 1 Haziran'a kadar devam edecek olan kademeli normalleşme süresince hafta sonraları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü polis, Gaziosmanpaşa'da bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içeride bulunanlar hakkında cezai işlem uygulamaya başladı. O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, okey oynamaya devam etti. Baskında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kıraathane sahibi dahil 7 kişiye toplam 24 bin 283 TL idari para cezası uygulandı. Cezai işlem yapılma esnasında vatandaşın masa oyununa devam etmesi dikkat çekti.

Son dakika... Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler
Son dakika... Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler
Son dakika... Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler
Son dakika... Kısıtlamaya uymadılar, polise yakalanınca okey oynamaya devam ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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