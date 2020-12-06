Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar

06.12.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:38

Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar Kısıtlama gününde gizli bölmeden girerek dernek binasında kumar oynadılar Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 vatandaş kumar oynarken basıldı.

Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar

Kısıtlama gününde gizli bölmeden girerek dernek binasında kumar oynadılar

İSTANBUL - Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 10 vatandaş kumar oynarken basıldı. Dernek binasında kumar oynayan şahısların gizli bölme kullanarak binaya girdikleri tespit edildi.

Yukarı Mahalle İstasyon Caddesi'nde faaliyette bulunan bir köy derneğinde kumar oynandığı ihbarı üzerine Güvenlik Büro Amirliği ve Kartal Kaymakamlık Denetleme Komisyonu görevlilerince baskın yapıldı. Yapılan baskında 10 kişinin kısıtlama kurallarına uymayarak kumar oynadığı görüldü.

Gizli bölmeden dernek binasına çıkış

Ekipler gizli bölme yapılarak lokal binasına çıkıldığını tespit etti. Bunun üzerine araştırma yapan polis ekipleri derneğe girişi yapılan gizli bölmeden girerek bina çıktılar. Yapılan baskında dernek içinde kumar oynayarak alkol aldıkları tespit edilen 10 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 31 bin 800 TL, alkolleri getiren bir şahsa karantinayı ihlal ettiğinden 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Lokal sorumlusuna ise 4207 Sk 2.md B Bendi gereği 5 bin TL, 4733 SK 8/5-J madde gereği 5 bin TL para cezası kesildi.

Toplam 44 bin 980 TL idari işlem uygulanan şahıslar karantina yurduna gönderildi. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar
Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar
Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar
Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

İlgili Haberler

Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler
Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler
Korona virüsü yok sayıp kadın erken kumar oynadılar
Korona virüsü yok sayıp kadın erken kumar oynadılar
Kumar oynarken yakalanan 11 şahsa 52 bin TL para cezası
Kumar oynarken yakalanan 11 şahsa 52 bin TL para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya uymadılar, dernek lokalinde alkol alıp kumar oynadılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 16:38:00. #1.15#
title