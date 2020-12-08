Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Osman ağabeyi merak etmiştim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Osman ağabeyi merak etmiştim"

08.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:20

- Kısıtlamaya uymadı, alkollü araç kullandı, "Osman ağabeyi merak etmiştim" dedi Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü "Neden çıktın?

- Kısıtlamaya uymadı, alkollü araç kullandı, "Osman ağabeyi merak etmiştim" dedi

AKSARAY - Sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü "Neden çıktın?" sorusuna, "Osman ağabeyi merak etmiştim" diye cevap verdi. Polisin araca bindirdiği sırada "Sigaranı at" dediği alkollü sürücü, sigaranın ucunu kırarak boşa gitmesin diye cebine koyması dikkat çekti.

Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 AAD 456 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetten inen sürücü Cemalettin K. hemen kamyonetin yan kapısını açarak kamyonetin içerisinde bulunan çiçekleri aldı. Çiçekçi olduğunu ifade eden alkollü sürücü elindeki çiçekleri tekrar kamyonete bırakırken, basın mensuplarının "Kısıtlamada neden sokağa çıktın" sorusuna, "Osman ağabeyi merak etmiştim. O da sordu ki Muazzez abla nerede diye" cevap verdi. Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfrederek fiziksel müdahalede bulunan alkollü sürücü polis ekiplerince araca bindirilmek istendi. Polisin alkolü sürücüyü araca bindirdiği sırada "Sigaranı at" demesi üzerine sürücü sigaranın ateşli bölümünü kırıp cebine koyması dikkat çekti. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 128 TL, sokağa çıkma kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'
Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: 'Osman ağabeyi merak etmiştim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

İlgili Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı: Dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
Kısıtlama saatlerinde polisten kaçmak isteyen sürücü 1.4 promil alkollü çıktı
Son dakika haberi! Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi
Son dakika haberi! Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü maskesini çıkartıp hem saldırdı hem poz verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Mbaye Diagne Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Türk Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya uymayan alkollü sürücü: "Osman ağabeyi merak etmiştim" - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 23:20:44. #1.14#
title