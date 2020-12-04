Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti

04.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:20

Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti Korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar marketlere akın etti.

Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti

İSTANBUL - Korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar marketlere akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar marketlere akın etti. Bugün saat 21.00'den Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar mesainin bitimiyle birlikte alışveriş yapmak için marketlere gitti. Beyoğlu'nda bulunan bir marketin önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti
Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar kent merkezine akın etti
Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar kent merkezine akın etti
Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti
Samsun'da vatandaşlar kısıtlama öncesi pazara akın etti
Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Kenan Işık Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Samatta Caner Erkin Ersun Yanal Yılmaz Vural İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar marketlere akın etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 18:35:38. #1.14#
title