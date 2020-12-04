Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
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Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu

04.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:47
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala uzun araç kuyrukları oluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Kentte kısıtlama öncesi uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, kısıtlama öncesi insan kalabalıklığının yoğun olduğu meydan, cadde, pazar ve çarşılarda görev aldı. Trafiğin yoğun olduğu Fomara Meydanı'nda ekipler yolları açabilmek için yoğun çaba sarfetti. - BURSA

Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu
Bursa'da kısıtlamaya saatler kala yoğun trafik oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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