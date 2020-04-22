Kısıtlamaya saatler kala İzmit sokakları sessizliğe büründü İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararına saatler kala, sokaklarının boş kaldığı görüldü.

İZMİT'te koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararına saatler kala, sokaklarının boş kaldığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağına saatler kala İzmit kent merkezinde bulunan cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı görüldü. Gün içerisinde alışveriş yapmak için sokağa çıkanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerine çekilerek sokağa çıkma yasağını beklemeye başladı. Kentin birçok bölgesinde polis kontrol noktaları oluşturularak, dışarıda olan az sayıda kişi için evlerine dönmeleri yönünde uyarı anonsları yapıldı.

Kaynak: DHA