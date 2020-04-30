Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yoğunluk
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Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yoğunluk

Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yoğunluk
30.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:33

Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yoğunluk Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bir birçok nokta trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yoğunluk

İSTANBUL - Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bir birçok nokta trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alana korona virüs önlemler genişletilerek devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşandı. Şirinevler E-5 karayolunda oluşan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kısıtlamaya saatler kala E-5 karayolunda yoğunluk

Kaynak: İHA

Manşet

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