KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
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KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİİSTANBUL DHAİstanbul'da haftanın son iş gününde kısıtlamaya saatler kala güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

Haber-Kamera Mustafa ESEN-Ali Kerem BENGİİSTANBUL DHA

İstanbul'da haftanın son iş gününde kısıtlamaya saatler kala güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul hafta sonu kısıtlamalarına saatler kala son mesai gününü güneşli bir hava ile geçirdi. Bu durumu fırsat bilen İstanbullular sahillere akın etti. Caddebostan Sahili'ndeki manzaralar yine değişmedi. Bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazılarının da maske takmadığı görüldü.

Sahilde dolaşan Bedri Günal, 'Bence burada kurallara uyuluyor. Yaşam yeri daha sıkışık olan, evlerin daha sık olduğu yerlerde daha zor, daha sıkıntılı. Öyle yerlerde komşu ziyaretleri daha çok, burada hiç olmazsa komşu ilişkileri sıfır olduğu için yayılmıyordur. Burada insanlar kurallara uyuyor bence dedi.

KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
KISITLAMAYA SAATLER KALA CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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