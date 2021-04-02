Kısıtlamaya saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı
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Kısıtlamaya saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı

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Kısıtlamaya saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı

Bilecik'te hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı.

Bilecik'te hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı.

Risk haritasında haftalardır yüksek riskli iller arasında yer alan Bilecik'te bugün 21.00'de başlayacak kısıtlama Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak. Hafta sonunu evlerinde geçirecek olan vatandaşlar kısıtlamaya saatler kala alıveriş yoğunluğuna neden oldu. Başta, manav, kuruyemişçi ve marketlerde yoğunluk yaşanırken, esnafların ise bu yoğunluktan memnun olduğu gözlendi.

Kuruyemişçi İlhan Öztürk, bugün ayrı bir yoğunluk yaşadıklarını anlatarak, "Uzun bir ara sonra yeniden Bilecik'te Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması yaşanacak. Bugün işlerimiz çok yoğundu. Bizler cumartesi günleri açmaya başladığımız bu yoğunluk yaşanmıyor. Bazı müşterilerimiz dükkan içi yoğun olunca içeri girmek istemiyorlar. Vatandaşlar son güne alışverişlerini bırakmasalar, bu yoğunluklar yaşanmaz. Umarım bu virüs biter de tüm iş yerleri eski haline döner" dedi. - BİLECİK

Kısıtlamaya saatler kala alıveriş yoğunluğu yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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