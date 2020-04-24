Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar Ramazan pidesi kuyruğuna girdi
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Denizli, Güncel, Haber

Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar Ramazan pidesi kuyruğuna girdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında olan pideden almak için fırın önlerinde kuyruğa girdi.

24.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:37
Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar Ramazan pidesi kuyruğuna girdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Denizli'de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında olan pideden almak için fırın önlerinde kuyruğa girdi. Fırın içerisinde ve dışarısında sosyal mesafe kurallarına vatandaşlar uyuyor.

Kentte 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların büyük ölçütte yasağa riayet etti. Ramazan ayının başladığı kentte vatandaşlar akşam saat 18.00'a kadar açık olan fırınlardan ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar kuyruğa girdikleri fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak pidelerini aldılar. İftar saatinden öncede alınsa da vatandaşlar pideye ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadılar. Ramazan ayının vazgeçilmez pide ekmeklerine ilgi yoğun taleplere rağmen karşılanabiliyor.

"Talebe cevap verebiliyoruz"

Fırın işletmecisi Abdullah Kesici geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda vatandaşların pide talebini karşılamada sıkıntı yaşanmadığını kaydederek, korona virüs tedbirlerini dikkate alarak üretim ve satış yaptıklarını ifade etti. Kesici, "Allah'a şükür bu yıl yine Ramazan'a eriştik. Tabii bu virüs durumu programlarımızı etkilese de biz elimizden geleni üretim yapmayı halkımıza her bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekmeklerimizi çıkardığımız ve pidelerimizi satabiliyoruz taleplere cevap verebiliyoruz. Vatandaşların ise ilgisi yoğun insanlar ekmeği almak için sosyal mesafe kurallara uygun şekilde fırın içerisinde ve dışarısında kişiler ihtiyacını alıp götürüyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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