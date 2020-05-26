Kısıtlamaya rağmen vatandaşlar piknik alanına akın etti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu.
26.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:12
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar piknik alanlarını doldurdu.
Mazıdağı ilçesinde bulunan Karasu Çayı, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlarla dolup taştı. İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler, Mazıdağı'nda piknik alanlarını doldurdu. Karasu Çayı'na piknik için gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, bazı vatandaşların ise çayda yüzdüğü görüldü. - MARDİN
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Kaynak: İHA