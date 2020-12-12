Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
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Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler

12.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:20
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler

BURSA'da, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'da, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinden çıkan mahalleli, maske ve mesafe kuralını hiçe sayarak, yangını izledi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 2. Gür Sokak'ta yaşayan Halil- Hatun Gün çiftinin 3 katlı binalarının en üst katında çıktı. Yangını fark eden çift, sokağa çıkarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Mahalleli ise yangını izlemek için sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinden çıkarak, maske ve mesafe kuralını hiçe saydıHatun Gün, "Yangın nasıl çıktı bilmiyorum. Arka taraftan bir alev çıktı. Biz evdeydik. Çok korktuk. Evin arka tarafı yandı" dedi.


Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp, yangını izlediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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