Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp yangını izlediler

Gaziosmanpaşa' da bir binanın 3. katında yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa' da bir binanın 3. katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, binanın önüne akın eden çok sayıda vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1098. Sokak'ta 4 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Öte yandan yangını gören çevredekiler sokağa çıkma yasağına rağmen binanın önüne akın etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izleyen çok sayıda kişi polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA