Son dakika haber: Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı

Son dakika gelişmesine göre SOKAĞA çıkma kısıtlamasına rağmen Arnavutköy'de ormanlık alanda piknik yapanlar ve top oynayan gençlerin polisi görünce kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.