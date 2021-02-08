Son dakika haber: Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı

08.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:29
Son dakika haber: Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı

Son dakika gelişmesine göre SOKAĞA çıkma kısıtlamasına rağmen Arnavutköy'de ormanlık alanda piknik yapanlar ve top oynayan gençlerin polisi görünce kaçıştığı anlar kameraya yansıdı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasına rağmen Arnavutköy'de ormanlık alanda piknik yapanlar ve top oynayan gençlerin polisi görünce kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. 

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmayan vatandaşlar Arnavutköy'de piknik alanlarına koştu. Çocuklar parkları doldururken, gençler de halı sahada top oynadı.Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, piknik yapan vatandaşlar ile halı sahada top oynayan gençleri anonslar yaparak uyardı. Polisi gören vatandaşlar bir anda kaçışmaya başladı. Kaçışma anları kameraya saniye saniye yansıdı


Son dakika haber: Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı
Son dakika haber: Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı
Son dakika haber: Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Buse Varol Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İzmir Kadıköy Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kısıtlamaya rağmen pikniğe gidenler polisi görünce böyle kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 09:29:57. #1.16#
title