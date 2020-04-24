Kısıtlamaya rağmen pes dedirten görüntüler Kısıtlamaya rağmen pes dedirten görüntüler Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kısıtlamaya rağmen fırın önlerinde Ramazan pidesi için kuyruklar oluştu.

Kısıtlamaya rağmen pes dedirten görüntüler TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kısıtlamaya rağmen fırın önlerinde Ramazan pidesi için kuyruklar oluştu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar sıcak pide almak için Malkara ilçe merkezinde faaliyet gösteren fırınlara akın etti. Fırın önlerinde kuyruğa giren vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Kuyrukların başlaması üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçerek, kalabalığı dağıttı. Kaynak: İHA