Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar
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Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar

Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar -Vatandaşların kısıtlamayı hiçe saydığı anlar kamerada Arnvutköy'de kısıtlamanın son gününde vatandaşlar, ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadı.

26.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:48

Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar

-Vatandaşların kısıtlamayı hiçe saydığı anlar kamerada

İSTANBUL - Arnvutköy'de kısıtlamanın son gününde vatandaşlar, ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadı.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda vatandaşlar kısıtlamanın son gününde mangal yaktı. Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maske de takmayan vatandaşlar, futbol oynadı.

Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar

Kaynak: İHA

Manşet

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