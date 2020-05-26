Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar
Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar -Vatandaşların kısıtlamayı hiçe saydığı anlar kamerada Arnvutköy'de kısıtlamanın son gününde vatandaşlar, ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadı.
26.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:48
Kısıtlamaya rağmen ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadılar
-Vatandaşların kısıtlamayı hiçe saydığı anlar kamerada
İSTANBUL - Arnvutköy'de kısıtlamanın son gününde vatandaşlar, ormanlık alanda mangal yakıp, futbol oynadı.
Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda vatandaşlar kısıtlamanın son gününde mangal yaktı. Sosyal mesafeyi hiçe sayıp maske de takmayan vatandaşlar, futbol oynadı.
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Kaynak: İHA