Kısıtlamaya rağmen kumara 44 bin lira ceza
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Kısıtlamaya rağmen kumara 44 bin lira ceza

Kısıtlamaya rağmen kumara 44 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, evde kumar oynayan 6 kişiye, sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 480 lira ceza uygulandı.

OSMANİYE'de, evde kumar oynayan 6 kişiye, sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 480 lira ceza uygulandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve dün gece baskın düzenleyen polis, 2 masada 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Evde yapılan aramada; iskambil kağıtları, oyun taşları, 3,39 gram bonzai maddesi, 1 pompalı tüfek ve 24 fişeği ile açılır kapanır mekanizmalı bıçak ele geçirildi. Emniyete götürülen 6 kişiye, sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 44 bin 480 lira ceza uygulandı. Ev sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.


Kısıtlamaya rağmen kumara 44 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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