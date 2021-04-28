Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
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Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza

Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kısıtlamayı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kahvenin asma katında kumar oynayan 20 kişiye 83 bin TL ceza kesildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kısıtlamayı ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kahvenin asma katında kumar oynayan 20 kişiye 83 bin TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, Kemalettin Mahallesi'ndeki kahvede sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmayarak, kumar oynandığını belirledi. Kahveye operasyon düzenleyen ekipler, kepenkleri indirilmiş ve kullanılmayan asma kata kurulan masalarda oyun oynayan 20 kişiyi yakaladı. Koronavirüs tedbirlerini de ihlal eden bu kişilere, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 83 bin TL ceza uyguladı. Çorlu Belediyesi zabıta görevlilerine bilgi verilerek, iş yerinin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

 


Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza
Kısıtlamaya rağmen kahvenin asma katında kumara 83 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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