Kısıtlamaya rağmen kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin lira ceza

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkam kısıtlamasına aldırmadan Fatih 'te bir kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipler, koronavirüs tedbirleri kapasamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamsına rağmen FatihMimar Hayrettin Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine dün sat 20.30'da kahvehaneye yapılan baskında oyun oynadıkları görülen 24 kişiye toplam 83 bin 256 lira para cezası uygulandı. Kahvehane de mühürlendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı