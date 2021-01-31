Kısıtlamaya rağmen kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin lira ceza
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Kısıtlamaya rağmen kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin lira ceza

31.01.2021 17:32 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:41
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin lira ceza

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkam kısıtlamasına aldırmadan Fatih'te bir kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası kesildi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkam kısıtlamasına aldırmadan Fatih'te bir kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipler, koronavirüs tedbirleri kapasamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamsına rağmen FatihMimar Hayrettin Mahallesi'nde bir kahvehanenin açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine dün sat 20.30'da kahvehaneye yapılan baskında oyun oynadıkları görülen 24 kişiye toplam 83 bin 256 lira para cezası uygulandı. Kahvehane de mühürlendi.


- İstanbul
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 83 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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