Kısıtlamaya rağmen gençler, eğlence düzenledi
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Kısıtlamaya rağmen gençler, eğlence düzenledi

Kısıtlamaya rağmen gençler, eğlence düzenledi
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir eğlence merkezinde toplanıp, eğlence düzenledi.

ANTALYA'da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, bir eğlence merkezinde toplanıp, eğlence düzenledi. Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan gençlerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de 3 günlük kısıtlama kararı alındı. Risk haritasında 'çok yüksek iller' kategorisindeki Antalya'da bir grup genç ise tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen bir eğlence mekanında bir araya gelip eğlendi. Muratpaşa ilçesindeki bir eğlence mekanında çekildiği değerlendirilen görüntülerde bir grup gencin müzik eşliğinde sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendiği görüldü. Gençler, o anların görüntülerini ise sosyal medya hesaplarında paylaştı. Polis, görüntülerden yola çıkarak eğlenceye katılanları belirlemek için çalışma başlattı.


Kısıtlamaya rağmen gençler, eğlence düzenledi
Kısıtlamaya rağmen gençler, eğlence düzenledi
Kısıtlamaya rağmen gençler, eğlence düzenledi
Kısıtlamaya rağmen gençler, eğlence düzenledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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