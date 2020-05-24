Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan yaşlı kadının yardım isteğini polis geri çevirmedi
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Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan yaşlı kadının yardım isteğini polis geri çevirmedi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oğluna gitmek için dışarı çıkan 85 yaşındaki yaşlı kadın, evine dönemeyince uygulama yapan polis ekiplerinden gözyaşları içinde yardım istedi.

Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan yaşlı kadının yardım isteğini polis geri çevirmedi
24.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:51

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oğluna gitmek için dışarı çıkan 85 yaşındaki yaşlı kadın, evine dönemeyince uygulama yapan polis ekiplerinden gözyaşları içinde yardım istedi. Polis ekipleri yaşlı kadına sokağa çıkma kısıtlaması hakkında uyarı yapıp, yaşlı kadını evine kadar ekip arabasıyla bıraktılar.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oğluna bayram için giden 85 yaşındaki kadın, geri dönüşte yorulunca D-100 üzerinde uygulama yapan polis ekiplerini gördü. Polislerin yanına giderek, polis ekipleriyle bayramlaşan yaşlı kadın 44 yaşındaki engelli oğlunu ziyarete gittiğini ancak daha sonra evine gitmekte zorlandığını gözyaşları arasında anlattı. Bunun üzerine polis ekipleri önce sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu yaşlı kadına hatırlatarak uyarı yaptılar. Ardından yaşlı kadın, evine gitmekte zorlandığını belirterek polis ekiplerinden yardım isteyince trafik ekibi yaşlı kadını polis aracına bindirerek, evine kadar bıraktı.

Görüntü alan gazetecilere de "Beni çekmeyin utanıyorum" diyerek polis arabasına giden yaşlı kadın ardından polisler tarafından evine bırakıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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