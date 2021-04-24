Kısıtlamaya rağmen dernek lokalinde kumara para cezası
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Kısıtlamaya rağmen dernek lokalinde kumara para cezası

Kısıtlamaya rağmen dernek lokalinde kumara para cezası
Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sokak kısıtlamasını ihlal edip, dernek lokalinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası kesildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sokak kısıtlamasını ihlal edip, dernek lokalinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası kesildi. 

Darıca'da bulunan dernek lokalinde kumar oynandığı yönünde ihbar alındı. Dernek lokaline baskın düzenleyen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, kumar oynayan 17 kişiyi belirledi. Bu kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.  


Kısıtlamaya rağmen dernek lokalinde kumara para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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