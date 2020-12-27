Kısıtlamaya rağmen çocuklar halı sahada maç yaptı

Arnavutköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oyun parkı ve halı sahada oyun oynayan çocuklar pes dedirtti.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkı ve halı sahada çekilen görüntülerde yaklaşık 20 çocuk sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen top oynadı. Mahallede yaşayan çocukların ve gençlerin yasak olmasına rağmen maskesiz ve mesafesiz şekilde oyun parkında vakit geçirmesi pes dedirtti. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK