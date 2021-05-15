Kısıtlamaya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar
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Kısıtlamaya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar

Kısıtlamaya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Zonguldak'ta taraftarlar tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı.

Zonguldak'ta taraftarlar tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 yenen Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Zonguldak'ta bazı taraftarlar takımlarının şampiyon olmasını havaya silah atarak kutladı. Silah seslerinin duyulduğu bölgelere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan bir grup taraftar da Madenci Anıtı önüne inerek kısıtlamaya rağmen kutlama yapmaya çalıştı. Taraftarlara polis ekipleri uyarılarda bulundu ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi hatırlatıldı. Bazı taraftarlar ise araçlarla konvoy oluşturarak şampiyonluk coşkusu yaşadı. - ZONGULDAK

Kısıtlamaya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar
Kısıtlamaya rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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