Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk
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Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk

28.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:37
Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk

BAĞCILAR'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunluk yaşandı.

BAĞCILAR'da  hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunluk yaşandı. Meydan, park ve bahçelerde oluşan kalabalık kameralara yansıdı.

İstanbul'da cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Ancak havanın güneşli olması Bağcılar'da yaşayanlara kısıtlamayı unutturdu, çok sayıda vatandaş kendisini sokaklara, parklara ve boş alanlara attı. Kimi maske kuralına uymadan yürüyüş yaparken kimi de boş arazide mangal yaptı. Çocuklar da parkları ve oyun alanlarını tamamen doldurdu.

 


- İstanbul
Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk
Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk
Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk
Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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