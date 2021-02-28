Kısıtlamaya rağmen Bağcılar'da yoğunluk
28.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:37
BAĞCILAR'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunluk yaşandı.
BAĞCILAR'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunluk yaşandı. Meydan, park ve bahçelerde oluşan kalabalık kameralara yansıdı.
- İstanbul
İstanbul'da cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Ancak havanın güneşli olması Bağcılar'da yaşayanlara kısıtlamayı unutturdu, çok sayıda vatandaş kendisini sokaklara, parklara ve boş alanlara attı. Kimi maske kuralına uymadan yürüyüş yaparken kimi de boş arazide mangal yaptı. Çocuklar da parkları ve oyun alanlarını tamamen doldurdu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı