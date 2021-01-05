Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin lira ceza

05.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:16
Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin lira ceza

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin 250 lira ceza kesildi.

KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken, açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin 250 lira ceza kesildi. İşletme sahibi S.K. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan adli işlem başlatıldı. 

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye amirliği ekipleri, Efsane Sokak'taki eğlence merkezinin koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, eğlence merkezindeki 45 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer liradan toplam 182 bin 250 lira ceza uygulandı. Hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan yakalama kararı olan O.A. da gözaltına alındı. İşletme sahibi S.K. hakkında ise 'Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. ?


Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Fikri Sağlar Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Arda Turan Güven Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence merkezindeki 45 kişiye 182 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:38:37. #1.15#
title