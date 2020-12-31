Kısıtlamaya rağmen açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı.