Kısıtlamaya rağmen açık işletmelere baskın; 74 kişiye 466 bin lira ceza
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Kısıtlamaya rağmen açık işletmelere baskın; 74 kişiye 466 bin lira ceza

Kısıtlamaya rağmen açık işletmelere baskın; 74 kişiye 466 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel

KONYA'da, sokak kısıtlamasında denetimlerini artıran polis ekipleri, 3 işletmeye baskın yaparken, 74 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 466 bin 200 lira ceza uyguladı.

KONYA'da, sokak kısıtlamasında denetimlerini artıran polis ekipleri, 3 işletmeye baskın yaparken, 74 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 466 bin 200 lira ceza uyguladı. 

Kısıtlamaya yönelik denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ve Meram ilçelerinde kapalı olması gereken alkollü eğlence mekanı, kafe ve kahvenin açık tutulduğunu belirledi. Polis, 3 farklı adrese düzenlediği baskında, kapılar açılmayınca koçbaşı ile kırarak, içeri girdi. Ekipler, 3 iş yerindeki 74 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 466 bin 200 lira ceza yazdı. İş yerlerinin sorumluları hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Zabıta ekipleri de 3 iş yerini mühürledi. 


Kısıtlamaya rağmen açık işletmelere baskın; 74 kişiye 466 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık işletmelere baskın; 74 kişiye 466 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık işletmelere baskın; 74 kişiye 466 bin lira ceza
Kısıtlamaya rağmen açık işletmelere baskın; 74 kişiye 466 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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