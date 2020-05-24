Kısıtlamaya hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye ceza yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlamaya hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye ceza yağdı

Kısıtlamaya hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye ceza yağdı Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlanmasını hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye 8 bin TL trafik cezası kesildi Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlanmasını hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye 8 bin TL trafik cezası kesildi.

24.05.2020 22:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:49

Kısıtlamaya hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye ceza yağdı

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlanmasını hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye 8 bin TL trafik cezası kesildi

SİVAS - Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlanmasını hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye 8 bin TL trafik cezası kesildi.

Edinile bilgilere göre, kent merkezinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü O.K ekiplerin kovalamacası sonrası Dörteylül Mahallesi Fatih caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ve sokağa kısıtlanmasını hiçe saydığı tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan, alkometreyi üflememekten, dur ihtarına uymamaktan ve sokağa çıkma izni bulunmamasından dolayı toplamda 8 bin 889 lira para cezası uygulandı. Öte yandan sürücünün kullandığı araç çekiciyle otoparka çekildi.

Kısıtlamaya hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye ceza yağdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı Haber
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı Haber
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Haber
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Haber
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını 'Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli' diyerek eleştirdi
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli"...
'Maske tak' uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün...
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Hazal Kaya Gülçin Ergül Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya hiçe sayarak trafiğe çıkan alkollü sürücüye ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 22:49:46. #1.15#
title