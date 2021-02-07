Kısıtlamaya denk gelen Sevgililer Günü için çiçekçilerde hareketlilik başladı

SEVGİLİLER günü bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle hafta sonu kısıtlamasına denk gelen 14 Şubat Pazar günü kutlanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bugünün vazgeçilmezi olan çiçekler, bu hafta içinde satılmayı bekliyor. Çiçeklerin bu hafta içinde satın alınacağını öngören çiçekçiler de hazırlıklarını tamamladı. Çiçekler, hafta sonuna kadar tazeliğini koruması için çiçeklerin nasıl saklanması gerektiği konusunda müşterilerini bilgilendiriyor.

ÇİÇEĞİ SEVGİLİLER GÜNÜNE SAKLAMAK İÇİN VAZO, SU, BAKIM ÖNEMLİ

Etiler'de çiçekçilik yapan Vural Aksoy, sevgililer günü için şimdiden yoğunluğun başladığını belirterek, çiçeğin saklanması konusunda şunları söyledi:

"Sevgililer Günü'ne 1 ay kala bu yoğunluk ve telaşı yaşamaya başlıyoruz. Çiçekleri uzun süre saklayabilmek için, ilk aşamada çiçekle orantılı bir vazo kullanmanız gerekiyor. Aksi halde çiçek küçük bir vazoda yaşamayacaktır, ömrünü uzatma yerine normalde yaşaması gereken süreyi de azaltmış olursunuz. Su orantısı da çok önemli. Bazı çiçekler için vazoya çok az su koymanız gerekiyor, bazılarına yarıya kadar su koymak gerekir. Mesela aldığınız çiçeği vazoya koydunuz ama, dönüp hiçbir şekilde onunla ilgilenmediniz. Bu yanlış, iki günde bir ya da gün aşırı da olsa çiçeğin köklerini kesmeniz, suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde çiçek kendine gelir ve size güzel bir görsel oluşturur. Diğer türlü çiçeği ölüme terk ediyor olursunuz. Örneğin perşembe gününden aldığınız bir çiçeğin bakımını doğru bir şekilde yaparsanız o haftanın pazarı değil ondan sonraki pazara kadar bile, bir hafta 10 gün saklayabilirsiniz" dedi.

"EN UYGUN BUKET 100 TL"

Çiçek fiyatları ile ilgili de bilgi veren Aksoy, "Sevgililer Günü'nde bir buket yaptırmak isterseniz minimum 100 TL gibi bir rakamı gözden çıkarmalısınız. Bu tarz bir bukette olacak çiçek de kır çiçekleri olur" dedi.

Özel günlerde birçok açıdan problem yaşadıklarını belirten Aksoy, "Özel günler gelince çiçekçileri bir telaş alıyor. Mal trafiği, fiyat artışı, çok yoğun olduğumuzda ulaşım konuları bunların hepsi bir problem oluyor. Müşteri dükkana geldiğinde 'Tabii bugün Sevgililer Günü, gülün fiyatı önceden daha düşüktü bugün yükselmiş' diyor. Aslında durum bizimle alakalı değil, bu durumu piyasalar oluşturuyor. Ben gülü normalde 10 TL'ye 20 TL'ye satarken piyasa ister istemez 30 TL ile 40 TL arası fiyat vermek zorunda bırakıyor" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevda SARIKAYA