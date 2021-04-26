Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu
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Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, kısıtlamaya dakikalar kalmasına rağmen sürüyor.

İSTANBUL'da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, kısıtlamaya dakikalar kalmasına rağmen sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.00 itibariyle yüzde 72'ye kadar çıkarken, kısıtlamaya dakikalar kala saat 18.50'de yoğunluk yüzde 65 olarak ölçülüyor.

- İstanbul

Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu
Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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